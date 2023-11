Die Einführung des Publishing Benchmarks hat bereits heute gezeigt, dass der Qualified Client mehr ist als nur ein neuer Standard. Von den insgesamt 1.063 potenziell teilnehmenden Digital-Angeboten haben sich bereits 435* für die Veröffentlichung entschieden, und dieser Zuspruch wächst stetig.

In den vergangenen Monaten konnten alle INFOnline- und IVW-Angebote ihre täglichen Qualified Clients im Statistiktool IDAS einsehen, was zu einem besseren Verständnis für diese wichtige Metrik geführt hat. Zahlreiche Publisher nutzen den Qualified Client bereits in ihren internen Prozessen zur Qualitätssicherung und auch für die externe Kommunikation.